إبراهيم عيسى فى أولى حلقاته: سألتزم بدقة الخبر والمعلومة فى البرنامج

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الإعلامى إبراهيم عيسى فى أولى حلقات برنامجه "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى" على القاهرة والناس، آخر ظهور لى على القاهرة والناس فى ديسمبر 2016، أى منذ 4 سنوات، فلابد أن أقول أننى أفتقد الشاشة، ولكن فى حقيقة الأمر أننى غير مفتقد للشاشة، وهذا يؤسفنى، لأنها مفاجأة بالنسبة لى، فالمفترض أن أكون سعيد، لأن الإعلام مجال مفتوح، ولكن واجب على حينما يكون لدى نافذة أن أعبر عن رأى.

وأضاف خلال البرنامج، "أنا لا أملك الغرور الكافى لأقول أن الجماهير تنتظرى، ولكنى أملك من الذكاء أن أقول أن الجمهور مختلف ومتباين".

وتابع، "الذى يعتقد أنى سألتزم التهليل والتصفيق والتجميل والتعظيم، فيؤسفنى أننى سأخيب ظنه، ومن يعتقد أنى سأشعل النيران أيضا سأخيب أمله، فأنا سأعطى للجمهور دقيقة للتأمل والقرار، والريموت مع المشاهد، فأنا سأكمل كما انقطعت عن الشاشة قبل 4 سنوات، وسنتجرد من العواطف والمشاعر لصالح الموضوعية".

وأردف عيسى، "سأقول ما أؤمن به، وما يعبر عن أفكارى، فالإعلام والصحافة، خبر وتعليق، والالتزام بدقة المعلومة وصحة الخبر، وهذه قاعدتى للبرنامج".

ومنح إبراهيم عيسى المشاهدين دقيقة صمت من أجل أن يقرروا هل سيتابعوه خلال حلقاته المقبلة من البرنامج، أم سيقومون بتغير المحطة.

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