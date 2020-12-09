إبراهيم عيسى: مبارك حذر أوروبا من تيار الإسلام السياسي وقال لهم "دي هتاكلوا" (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
استشهد الإعلامي، إبراهيم عيسى، بما كان يقوله الرئيس الراحل حسني مبارك، عن خطورة الإرهابيين وتحذيره لأوروبا من احتضانهم.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "كان بيقول مبارك دايما لأوروبا عن الإرهابيين دي هتاكلوا ودي خطر عليكو والآن نقول نفس الكلمة عن الإخوان".

وأضاف "نفس المشاهد الآن، والإخوان خطر وماكرون انتبه لذلك، والإخوان والتيارات الإسلامية هم أول من تعاونوا مع الغرب، ولذلك علينا أن نتحاور ونتشارك مع العرب مش نعادي ونكره الغرب".

وتابع "علينا أن نبني مع الرب علاقة ندية حضارية، فيها إدراك شديد بأن اللقاح جاي من هناك والعلم جاي من هناك والعقل جاي من هناك".

أخبار تهمك

أحداد يوجه رسالة هامة لباتشيكو قبل انطلاق الموسم

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 8 ساعات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

قناة الأهلي تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ ساعتين

محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

09:01 م

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

09:29 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

أحداد يوجه رسالة هامة لباتشيكو قبل انطلاق الموسم

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر