إبراهيم عيسى: مبارك حذر أوروبا من تيار الإسلام السياسي وقال لهم "دي هتاكلوا" (فيديو)

Advertisements

استشهد الإعلامي، إبراهيم عيسى، بما كان يقوله الرئيس الراحل حسني مبارك، عن خطورة الإرهابيين وتحذيره لأوروبا من احتضانهم.



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "كان بيقول مبارك دايما لأوروبا عن الإرهابيين دي هتاكلوا ودي خطر عليكو والآن نقول نفس الكلمة عن الإخوان".



وأضاف "نفس المشاهد الآن، والإخوان خطر وماكرون انتبه لذلك، والإخوان والتيارات الإسلامية هم أول من تعاونوا مع الغرب، ولذلك علينا أن نتحاور ونتشارك مع العرب مش نعادي ونكره الغرب".



وتابع "علينا أن نبني مع الرب علاقة ندية حضارية، فيها إدراك شديد بأن اللقاح جاي من هناك والعلم جاي من هناك والعقل جاي من هناك".

