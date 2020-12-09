أتالانتا يسقط أياكس بهدف ويتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق أتلانتا الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبال عقب الفوز على نظيره أياكس أمستردام، بنتيجة 1-0 في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.





وسجل أتلانتا هدف الفوز عن طريق اللاعب لويس مورييل في الدقيقة 85، مستغلاً تمرير بينية قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويرواغ الحارس ويسدد الكرة في الشباك.





ورفع أتلانتا رصيده بعد هذا الفوز الى 11 نقطة ويتأهل كوصيف خلف ليفربول، في حين تجمد رصيد أياكس عند 7 نقاط في المركز الثالث ويتأهل الى الدوري الأوروبي.

ولعب أياكس أمستردام بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ريان جرافينبيرش في الدقيقة 79 بالبطاقة الصفراء الثانية.



