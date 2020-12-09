وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارة "السيسي" لفرنسا (فيديو)

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كشف سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فرنسا التي استمرت من الأحد الماضي حتى الأربعاء.



وقال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الزيارة شهدت لقاءات على المستوى الثنائي بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، فضلا عن لقاءات مع عدد من المسؤولين بينهم رئيس وزراء الفرنسي»، مشيرا إلى أن الزيارة ركزت على تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية، وتناولت القضية الفلسطينية وأوضاع شرق المتوسط، والوضع الحالي في ليبيا.



وتابع «هناك توافق كبير بين فرنسا ومصر في شرق المتوسط، وليبيا»، مشيرا إلى أن مصر وفرنسا يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا، وتعزيز التوافق الليبي- الليبي، للقضاء على العناصر الإرهابية ودعم مسار برلين وإعلان القاهرة حول ليبيا.



