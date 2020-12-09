أستاذ باطنة يكشف أسباب وفاة بعض الشباب بفيروس كورونا(فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف عبد الهادي خضر، أستاذ الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة، أسباب وفاة بعض الشباب، بفيروس كورونا.

وقال خضر «للأسف لا يوجد تحديد دقيق حتى الآن لأسباب تمكن الفيروس من الجهاز المناعي لبعض الشباب، ففي بعض الأحيان تحدث وفاة للشباب، وأحيانا يستطيع الجهاز المناعي لأشخاص تزيد أعمارهم عن 70 عاما من التعامل مع الفيروس».

وأوضح أنه لا يوجد مصدر دقيق للأنباء المتواترة حول وفاة 6 أشخاص خلال تجارب لقاح فايزر ضد كورونا.
وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر سكايب ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حتى الآن لم يتم تسجيل أي وفيات بسبب لقاح فايزر»، مشيرا إلى أن عدد إصابات ووفيات كورونا ستزداد خلال الفترة المقبلة في الولايات المتحدة، مع دخول فصل الشتاء، معلقا «الوضع الوبائي في أمريكا الشهرين المقبلين سيكون أسوء من الفترة الحالية».

وأوضح أن نسبة كبيرة من المواطنين بالولايات المتحدة لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ويتحايلون على القانون، متوقعا بدء الولايات المتحدة حملة التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا بعد الحصول على الضوء الأخضر من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.


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