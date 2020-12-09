وزير الخارجية: تنظيم الإخوان الإرهابي هو القاعدة الفكرية لكل التنظيمات الإرهابية (فيديو)

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن فرنسا تعرضت لعمليات إرهابية خلال الآونة الأخيرة، ولذلك تعي باريس أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.



وتابع "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي هو القاعدة الفكرية لكل التنظيمات الإرهابية، ولابد من مقاومته من خلال تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي من الناحية الأمنية والاستخباراتية لمواجهة هذا التحدي.



ولفت إلى أن المجلس الأوربي لن يتناول قضية سد النهضة غدًا، وهناك حديث على تناوله الاستفزازات التركية في شرق المتوسط، وهناك حديث عن فرض المجلس الاوربي عقوبات على أنقرة

