وزير الخارجية: تنظيم الإخوان الإرهابي هو القاعدة الفكرية لكل التنظيمات الإرهابية (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن فرنسا تعرضت لعمليات إرهابية خلال الآونة الأخيرة، ولذلك تعي باريس أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

وتابع "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي هو القاعدة الفكرية لكل التنظيمات الإرهابية، ولابد من مقاومته من خلال تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي من الناحية الأمنية والاستخباراتية لمواجهة هذا التحدي.

ولفت إلى أن المجلس الأوربي لن يتناول قضية سد النهضة غدًا، وهناك حديث على تناوله الاستفزازات التركية في شرق المتوسط، وهناك حديث عن فرض المجلس الاوربي عقوبات على أنقرة

أخبار تهمك

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

قناة الأهلي تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 3 ساعات

في جود الأهلي.. تعرف على موعد مونديال الأندية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 4 ساعات

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

09:29 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر