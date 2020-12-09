لأول مرة.. يسرا اللوزي تشارك جمهورها بصورة عارية أثناء حملها

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آثارت الفنانة يسرا اللوزي من خلال مشاركتها صورة لها أثناء الحمل وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "اللوزي" قائله: "حبيت أشارك جمهورى جانب مختلف وجديد من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة فى حياتى..شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المشروع".



وتعجب الجمهور من مشاركة يسرا اللوزي، هذه الصورة حيث اعتقد البعض أنها حامل وتسائل الكثير عن حقيقة حملها.



وظهرت الفنانة يسرا اللوزي في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان أسود متألق أظهر زيادة وزنها عن قبل وأعجب بإطلالتها الجمهور.