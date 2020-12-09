لأول مرة.. يسرا اللوزي تشارك جمهورها بصورة عارية أثناء حملها

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
آثارت الفنانة يسرا اللوزي من خلال مشاركتها صورة لها أثناء الحمل وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "اللوزي" قائله: "حبيت أشارك جمهورى جانب مختلف وجديد من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة فى حياتى..شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المشروع".

وتعجب الجمهور من مشاركة يسرا اللوزي، هذه الصورة حيث اعتقد البعض أنها حامل وتسائل الكثير عن حقيقة حملها.

وظهرت الفنانة يسرا اللوزي في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان أسود متألق أظهر زيادة وزنها عن قبل وأعجب بإطلالتها الجمهور.
لأول مرة.. يسرا اللوزي تشارك جمهورها بصورة عارية أثناء حملها
لأول مرة.. يسرا اللوزي تشارك جمهورها بصورة عارية أثناء حملها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينما لفنانة يسرا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الكشف عن موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 19 ساعة

في جود الأهلي.. تعرف على موعد مونديال الأندية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

قناة الأهلي تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

بفستان أوف شولدر.. نانسي عجرم تتألق في أحدث حفلاتها

بفستان قصير.. درة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها (صورة)

ياسمين عبد العزيز تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير بيضاء

شاهد.. فيفي عبده بإطلالة شبه عارية والجمهور "في إيه ياست"

بأغنية "باين حبيت" للهضبة.. ياسمين عبد العزيز تشعل "إنستجرام"

بفستان اسود مفتوح.. فيفي عبده تشعل "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

09:29 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر