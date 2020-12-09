وزيرة البيئة: لأول مرة مصر تقتحم ملف تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن منظومة إدارة المخلفات البلدية منظومة جديدة، حيث تم وضع خطة واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة: "لأول مرة مصر تقتحم ملف تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة".

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن إدارة المخلفات البلدية تكنولوجية جديدة على مصر ولكن ليست جديدة على العالم، لافتة إلى أنه يتم تحويل المخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

وأشارت إلى أن هناك 50 شركة نجحت في اختبارات تنفيذ التكنولوجيا الجديدة الخاصة بالقمامة في مصر، موضحة أن من ضمن اختيار الشركات الجديدة سوابق الأعمال الناجحة في الدول الأخرى، متابعة: "جامعو القمامة جزء مهم من منظومة تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة".

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