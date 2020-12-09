محمد توفيق: دور النشر ستعلن عن أعمال جديدة لنبيل فاروق خلال الأيام المقبلة

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قال الكاتب محمد توفيق، إن الدكتور نبيل فاروق كان كاتب مصري له ملايين القراء، وما قدمه على مدار الـ 40 سنة الماضية كان الكاتب الأكثر مبيعا بشكل جبار.



وأضاف الكاتب محمد توفيق، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن الدكتور نبيل فاروق والدكتور أحمد خالد توفيق يشبهان بعضهما كثيرا، خاصة أنهما كانا مرتبطين جدا ببعضهما رغم فارق السن بينهما.



وأشار إلى أن السلسلة الواحدة للدكتور نبيل فاروق كانت تضم 100 جزء، مؤكدا أنه رحيله شيء صعب ومحزن لجمهوره ومحبيه.



وتابع: "قلمه لا يهدأ، وسوف يتم الإعلان عن أعماله الجديدة من بعض دور النشر، خاصة أنه استطاع إصدار منتج ثابت على مدار الـ 40 سنة الماضية".