حصيلة ضحايا النزاع السوري 387 ألف شخص في 9 سنوات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أسفر النزاع في سوريا حسب وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 387 ألف شخص منذ اندلاعه قبل تسع سنوات.

 

ووثق المرصد مقتل 116911 مدنيا بينهم أكثر من 22149 طفلا منذ بدء النزاع في 15 مارس 2011.

 

وقتل حسب هذه المصادر "أكثر من 130500 فرد للجيش السوري والقوات الرديفة بينهم أكثر من 68 ألف عنصر في الجيش السوري، فيما قتل 1703 مقاتلين من "حزب الله" اللبناني الذي يشارك عناصره في المعارك في سوريا منذ 2013".

 

وبلغ عدد القتلى غير السوريين الموالين للجيش السوري 8462 قتيلا، فيما قتل 202 من الجنود الأتراك.

 

وفي صفوف القوات المعارضة تسبب النزاع بسقوط 54668 قتيلا فيما قتل 2630 من المنشقين عن الجيش السوري والحكومة.

 

وقتل 12811 من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية والوحدات الكردية في معارك ضد "داعش" والقوات التركية فيما بلغ عدد القتلى من المقاتلين غير السوريين في صفوف قوات سوريا الديموقراطية 930.

 

كما قتل أكثر من 67500 جهاديا بينهم 27772 من مقاتلي تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) و40161 من مقاتلي "داعش".

 

غير أن الحصيلة السنوية لعدد القتلى كانت الأدنى هذه السنة، مع تراجع حدة المعارك عام 2020 في ظل وقف إطلاق النار في شمال غرب البلاد والجهود الرامية لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

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