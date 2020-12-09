تامر أمين ناعيًا نبيل فاروق: مكون أساسي في شخصيتي.. وعلينا أن نترحم على قلمه (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نعى الإعلامي تامر أمين، وفاة الكاتب والأديب نبيل فاروق الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء: "روايات وقصص نبيل فاروق مكون أساسي في شخصيتي وشخصية كل أبناء جيلي".

وأضاف "كنت بقف بالساعات علشان اخذ الروايات أول ما تنزل في المكتبة، وكنت مدمن لملف المستقبل ورجل المستحيل ورواياته كانت عبارة عن مزج ما بين الإبداع والخيال والوطنية والحرفية والتشويق والصنعة".

وتابع "كان عنده كوكتيل مهارات اتحداك لو فتحت اول صفحة وقدرت تقوم إلا بعد أن تنتهي الرواية كلها، علينا أن نترحم عليه وعلى قلمه، فهذا رجل وطني حتى النخاع، وهو أول من استطاع مخاطبة عالم الشباب والمراهقين".

وكان توفى منذ قليل الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

وكتبت ابنة الكاتب الروائي قائله: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

وتابعت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله ان يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم".

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