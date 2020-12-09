الإياتا: حركة الطيران بآسيا والمحيط الهادئ انهارت في أكتوبر

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن حركة مرور شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ انهارت في أكتوبر الماضي بنسبة 6ر95 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعد استمرار انخفاض حركة المرور بنسبة 5ر88 بالمئة مع تراجع عامل الحمولة بواقع 4ر49 نقطة إلى 3ر30 بالمئة.





وأضاف الإياتا في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تعافي الطلب على الركاب عالميا ظل بطيئا بشكل مخيب للآمال في أكتوبر الماضي، إذ انخفض إجمالي الطلب بنسبة 6ر70 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكنه تحسن عن مستوياته في سبتمبر الماضي.





وأشار البيان إلى أن السعة انخفضت بنسبة 9ر59 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، بينما انخفض عامل الحمولة بواقع 8ر21 نقطة مئوية إلى 2ر60 بالمئة.





وانخفض الطلب الدولي على الركاب، وفق الإياتا، في أكتوبر بنسبة 8ر87 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، دون تغيير فعلي عن الانخفاض السنوي البالغ 88 بالمئة والمسجل في سبتمبر.





ولفتت مؤشرات الإياتا إلى أن السعة كانت أقل بنسبة 9ر76 بالمئة عن مستويات العام السابق، فيما انكمش عامل الحمولة بواقع 3ر38 نقطة مئوية إلى 9ر42 بالمئة.





وأكد الإياتا أن تفشي فيروس كورونا المستجد، واستمرار اعتماد الحكومات على متطلبات الحجر الصحي عند وصول وجهات السفر تسببا بشهر كارثي آخر على السفر جوا حتى باتت الصورة قاتمة للسفر الدولي.