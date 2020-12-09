المنيا يفوز علي طهطا بدوري القسم الثاني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements
وخاض المنيا هذه المباراة بتشكيله مكونه من عبد الكافي رجب، برسوم محروس، إسلام طارق، أيمن ناصر، أحمد إسماعيل، عمرو سمير، فيصل غريب، أحمد عصام، بدوي عاشور، محمد سمارة، عمرو عثمان.

في حين خاض طهطا هذه المباراة بتشكيلة مكونه من عمرو جابر، أحمد ماهر، الوي شريف، محمود جميل، محمد توفيق، رامي جمال، محمد خلف، أحمد أشرف، يوسف عطية، محمود كامل، باسنجا.

بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين خاصه المنيا، حيث شهدت الدقيقة 7 تصويبة قوية من أحمد عصام يتصدي لها حارس طهطا، ثم في الدقيقة 18 تصويبة لكن ضعيفه وسهله في يد حارس طهطا من محمد سمارة.

في الدقيقة 35 فرصة هدف مؤكد يضيع من محمود كامل، ثم في الدقيقة 38 فرصه هدف مؤكد آخر يضيع من طهطا عن طريق محمود كامل، ليرد عليه أحمد عصام براسيه في الدقيقة 43 لكن تبعد عن المرمي، ثم في الدقيقة 44 تصويبة قوية من عمرو عثمان لكن لم تسكن الشباك، واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع نجح فيها محمد خلف بتصويبه من قبل نصف الملعب تسكن شباك عبدالكافي رجب لينتهي الشوط الأول بتقدم طهطا بهدف نظيف.

وانطلق الشوط الثاني وشوط الإثارة وشوط المدربين، حيث شهدت الدقيقة 3 نزول محمود عاطف ومحمود عيد بليه مكان بدوي عاشور وبرسوم محروس، ثم أجري طهطا التغيير الاول بنزول محمد مصطفى مكان محمود كامل، لكن في الدقيقة 5 راسيه محمود عاطف تسكن الشباك محرزا هدف التعادل.

بعدها بدقيقتين، يتمكن محمد سمارة، من إحراز الهدف الثاني برأسية تسكن شباك طهطا، ثم توقفت المباراة لإصابه حارس طهطا وفي الدقيقة 14 حل عبدالرحمن حسن مكان أحمد أشرف، وفي الدقيقة 16 تصويبه قويه من أحمد عصام لكن تعلو المرمي، وفي الدقيقة 26 حل طاهر محمد عبدالحميد ومحمود شيكا، مكان باسنجا وعبدالرحمن حسن، ثم في الدقيقة 27 فرصه هدف مؤكد يضيع من يوسف عطية.

 ثم في الدقيقة 33 تصويبه لكن بعيده عن المرمي من بليه، وفي الدقيقة 36 حل أحمد شحاته مكان عمرو عثمان، واحتسب حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل ضائع وفي الدقيقة 46 حل محمد السيد ميخا ومحمد جدو مكان أحمد إسماعيل وأحمد عصام، عقبها احتسب حكم اللقاء ركله جزاء لكن تراجع فيها للمنيا ثم يتمكن الفريق المنياوي من إحراز الهدف الثالث لمحمد سمارة ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز المنيا بثلاثة أهداف لهدف.

وقد أدار المباراه تحكيميا حسام عزب حكم ساحة، يعاونه كل من محمد فاروق مساعد أول، هاشم عبدالمريد مساعد ثان، والحكم رابع أشرف ربيع، عدلي رضوان مراقب مسابقات، محمد عبدالكافي مراقب حكام.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

في جود الأهلي.. تعرف على موعد مونديال الأندية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ ساعة و 24 دقيقة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 8 ساعات

قناة الأهلي تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 19 ساعة

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

09:29 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر