بالأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي والتي تغيبت عن حضور حفل الافتتاح.

وظهرت "يوسف"، بفستان أسود قصير متألق على الريد كاربت حيث أعجب به الجمهور.

وحرصت رانيا يوسف على حضور عدد من أيام مهرجان القاهرة السينمائي، والذي ةحضره عدد من الفنانين وتم تكريم الفنانة منى زكي ووحيد حامد في هذه الدورة من المهرجان وهنأهما عدد من الفنانين في حفل الإفتتاح.
بالأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار في مهرجان القاهرة السينمائي
بالأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار في مهرجان القاهرة السينمائي
بالأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار في مهرجان القاهرة السينمائي
بالأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار في مهرجان القاهرة السينمائي
بالأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار في مهرجان القاهرة السينمائي
بالأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

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مهرجان القاهرة السينما منى زكى رانيا يوسف الفجر اخبار الفجر الفني

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