بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ الألماني أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط فريق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بايرن ميونخ تواصل مع علي دورسون وكيل أعمال دي يونج لإبلاغه بإهتمامه وبرغبته في التعاقد مع النجم الهولندي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ حاول التعاقد مع دي يونج في عام 2019 عندما كان لاعبًا في آياكس الهولندي ولكن في نهاية الأمر انتقل دي يونج إلى برشلونة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن دي يونج يمتلك شرطا جزائياً يبلغ قدره 400 مليون يورو ولكن النادي البافاري على إستعداد للتعاقد معه بمبلغ أعلى قليلًا مما دفعه برشلونة لضمه وهو 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمكافآت.

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