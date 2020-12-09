البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السيارات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
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انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع مع ترقب تطورات اتفاقية التجارة بشأن البريكست.

وارتفعت أسهم السيارات بنحو 1.5 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

ويجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات في بروكسل اليوم في محاولة أخيرة لتأمين اتفاق تجارة بعج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أن التفاؤل بشأن لقاح فيروس كورونا يعزز أيضًا معنويات السوق، بعد أن قدمت المملكة المتحدة أول لقاحات كورونا للجمهور أمس الثلاثاء.

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 394.9 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 بالمائة إلى 6564.2 نقطة.

وزاد "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 13340.2 نقطة، بينما هبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5546.8 نقطة.

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