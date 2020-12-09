الكشف عن موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا "، موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020/2021.

 

وقال اليويفا في بيانه الرسمي:" سوف تجري قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 14 ديسمبر في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية".

 

وسيتم وضع الفرق المتأهلة في وعائين، الأول الفرق التي تأهلت كمتصدرة للمجموعة، والثاني الفرق التي تأهلت في الوصافة، علماً أنه لا يمكن أن يتواجه فريقين من دولة واحدة أو تواجدا في نفس المجموعة.

 

وأشار اليويفا أن مباريات الذهاب ستكون أيام 16/17/23/24 فبراير، في حين ستكون مواجهات الإياب أيام 9/10/16/17 من شهر مارس،  علماً أن مباراة الذهاب ستلعب على أرض أصحاب المراكز الثاني.


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