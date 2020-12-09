تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

أبرم النادي الأهلي عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد 2020-2021.





ونجح الأهلي في الحصول على خدمات، أحمد رمضان بيكهام قادما من وادي دجلة، وبدر بانون قادما من الرجاء البيضاوي المغربي، لتدعيم خط الدفاع، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر لتدعيم الخط الأمامي، قادما من صفوف المقاولون العرب.





وستكون تشكيلة مدعومة بالصفقات الجديدة كالتالي:





في حراسة المرمى.. محمد الشناوي









في خط الدفاع.. علي معلول، أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون،محمد هاني





في خط الوسط.. حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي افشة





في الهجوم.. طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، مروان محسن





ويستهل النادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد المقبل الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد السلام.