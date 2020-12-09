أول تعليق من نجلة نبيل فاروق بعد وفاته بأزمة قلبية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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بكت ريهام نبيل فاروق، نجلة الكاتب والأديب نبيل فاروق، أثناء تعليقها على خبر وفاة والدها الذي وافته المنية قبل قليل.

وقالت "ريهام" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء إن الوفاة جاءت بسبب أزمة قلبية مفاجئة تسببت في وفاته.

وأشارت إلى أن الجنازة ستكون غدًا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد طلعت مصطفى في مدينة الرحاب، مطالبة جمهوره ومحبيه المشاركة في توديعه إلى مثواه الأخير.

وكان توفى منذ قليل الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

وكتبت ابنة الكاتب الروائي قائله: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

وتابعت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله ان يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم".

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