فليك يعلن تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
كشف هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق لوكوموتيف موسكو، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وقد حقق بايرن ميونخ الفوز في مباراة الدور الأول بين الفريقين، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: مانويل نوير. 

خط الدفاع: سار - سولي - بواتينج - ديفيز. 

خط الوسط: روكا - جوريتزيكا - دوجلاس كوستا.   

خط الهجوم: توماس مولر - موتينج - ليروى ساني.

أخبار تهمك

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ نصف ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 7 ساعات

في جود الأهلي.. تعرف على موعد مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

الكشف عن موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ ساعتين

تعرف على تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 17 ساعة

قناة الأهلي تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

06:45 م

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر