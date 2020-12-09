تعرف على تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا









كشف زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.





وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة اليوم ضد بوروسيا كالآتي:





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، كارفخال





خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش





خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، رودريجو.