خبير: عقوبات أوروبية قاسية متوقعة على تركيا غدًا

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قال مجدي يوسف، المتخصص في الشأن التركي، إن المؤشرات قبيل عقد قمة الاتحاد الأوروبي تشير لفرض عقوبات قاسية على تركيا، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تصاعدية ولن تكون الأخيرة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية من بروكسيل، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي يعلن غدًا الخميس دعمه وتضامنه مع قبرص واليونان.



وأكد مجدي يوسف، أن الاقتصاد التركي سوف ينهار بين عشية وضحاها، حال تطبيق العقوبات الأوروبية، وأن العقوبات تشمل منع الامتيازات عن البضائع التركية.



وأضاف: أردوغان يعلم أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أنقرة، ولم ينفذ قرارات الاتحاد الأوروبي، لذا يتعنت من أجل بناء حالة زخم شعبي داخلي ويٌسوق أن الجميع يحاربه.



وأشار مراسل صدى البلد إلى أن العقوبات الأوروبية على تركيا ستظل في المنحنى التصاعدي حتى تطال شخص الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه، طالما استمر في ممارساته واستفزازه لأوروبا وخرق القانون الدولي.



وشدد على أنه لا استثناء في العقوبات الأوروبية على تركيا، مضيفا أن انصياع أردوغان للمطالب الأوروبية طوق نجاة له من العقوبات المحتمل توقيعها عليه في الغد.



