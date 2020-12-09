تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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سّلم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاربعاء، المرحلة الثانية للمنح المجانية للالتحاق بالشعب والبرامج الجديدة بكليات الجامعة المختلفة للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية بواقع 7 منح دراسية للمتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم من أبناء محافظة بني سويف.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن المنحد مقدمة من: النائبة حنان سليمان والتي تبرعت بمنحتين، والنائب أحمد محيسن والذي تبرع بمنحتين، والنائب نادر نسيم والذي تبرع بثلاث منح وذلك بحضور الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة والطلاب وأولياء أمورهم.

وقّدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه لتلك المنح، كما تقدم بالشكر لنواب مجلس الشيوخ لتبنيهم المرحلة الثانية من تلك المنح وعددها 7 منح لطلاب الجامعة بالكليات المختلفة كبرامج جديدة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل لجنة من اللجنة العليا للبرامج وأعضاء مجلس الشيوخ وأطراف مجتمعية لضمان شفافية وموضوعية الاختيار، ليتم الإعلان عن المرحلة الثانية للمنح خلال الفترة الدراسية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم الإعلان عن الشروط للحصول على تلك المنح، ومن ضمنها الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء، والعاملين غير القادرين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين رياضيًا وعلميا من أبناء محافظة بني سويف.
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)
تسليم 7 منح "مجانية" لطلاب المتميزين وأبناء الشهداء وذوي الهمم جامعة بني سويف (صور)

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