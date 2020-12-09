استشاري علاقات: الرجل الذي يعجب بمطاردة النساء لديه صفات أنثوية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال أيمن فتيحة، استشاري علاقات أسرية، إن البعض عندما يتعرض لصدمة، يقوم بالهروب، او كسر أي شيء أمامه وهذا يرجع إلى تعرضه لصدمة في الماضي، وقام بهذا السلوك، مشيرًا إلى أن علاج هذا الأمر يكون باستحضار الصدمة التي حدثت في الماضي، والتحرر منها، وهذا الأمر سهل، لكنه في حاجة لاحترافية.

وأضاف "فتيحة"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الأصل أن الرجل هو من يطارد المرأة، ولكن قيام السيدة بمطاردة الرجل، فهذا يعني أن السيدة لديها صفة ذكورية، والرجل الذي يعجب بهذا الأمر لديه بعض الصفات الأنثوية، معقبًا: "لو رجال بجد مش هيكون مبسوط من هذا الأمر".

ولفت إلى أن الكائنات الذكورة في كل الحيوانات هي من تقوم بالمطادرة، والسيدات هي من تقمن بالاختيار، وهذا ينطبق على الرجال.

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