أستاذ علوم سياسية: تناغم بين السيسي وماكرون في الملفات المشتركة (فيديو)

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قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية والدولية بجامعة باريس، إن هناك تناغمًا كبيرًا بين الرئيسين السيسي وماكرون في الملفات المشتركة مثل ليبيا وشرق المتوسط.



وتابع خلال مداخلة هاتفية من باريس، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء الفرنسي أكد أن جماعة الإرهابية هي العدو الأول لفرنسا.



ولفت أستاذ العلوم السياسية والدولية بجامعة باريس، لوجود مطالبات في فرنسا بحل جمعيات تمول الإخوان، لافتا إلى أن هناك جمعيات تدعى كذبًا دعمها لحقوق الإنسان.



وأوضح أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية والدولية بجامعة باريس، أن الدولة المصرية من عوامل الاستقرار الحقيقية في الإقليم والقارة الأفريقية، مؤكدا أن مصر شريكًا عسكريًا كبيرًا مع فرنسا.



وأكد أن الرئاسة الفرنسية أعلنت عن توقيع عقوبات على تركيا، وأن أردوغان سبق وتهجم على ماكرون بألفاظ نابية



وأشار أستاذ العلوم السياسية والدولية بجامعة باريس، إلى أهمية التنسيق المصري الفرنسي لصد أطماع أردوغان.

