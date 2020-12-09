استشاري: جراحات السمنة آمنة وتجرى من خلال فتحات صغيرة جدًا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن مريض السكر في الغالب يعاني من الكثير من المشاكل الصحية، ولذلك يم تجهيزه من خلال اجراء الفحوصات الكافية للقلب والكبد والكلى قبل إجراء جراحات السمنة.

وتابع "صبري" خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن جراحات السمنة لا يتم فيها أي فتحات كبيرة، ولكن فتحات صغيرة جدًا، من خلال المنظار، والمريض يقيم بالمستشفى ليلة واحد بعد الجراحة. 

وأشار إلى أن جراحات السمنة أمنة بصورة كاملة، وعلى الجميع ان يعي هذا الأمر، ولكنها في حاجة فقط لكفاءة عالية ومكان جيد، ولن توجد أي مشكلة على الإطلاق.

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