حوار| أمجد الحداد: هناك ثبات في إصابات كورونا بمصر.. وبعض المتوفين بتجارب فايزر لم يتلقوا اللقاح

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
عبد الله الميهي
Advertisements
عن أسرار تذبذب أعداد المصابين والمتوفين بكورونا في مصر مرورا ببروتوكولات العلاج التي تعمل عليها الدولة وإسهاماتها في مواجهة الفيروس إلى أسباب وفاة 6 من المشاركين في تجارب فايزر، كان لـ"الفجر" حوار شيق مع الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، والذي أكد أن هناك ثبات في الإصابات بمصر، وأن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا هي المعنية بالتعاقد على اللقاح.

وإلى نص الحوار..

- أولا، نريد أن نسأل عن سبب تذبذب أرقام المصابين بكورونا في مصر؟
إن المواطنين عندما يلتزموا بالإجراءات الاحترازية بصورة شديدة أعداد المصابين تقل، والعكس صحيح، وهناك ثبات في أعداد المصابين بكورونا بسبب الالتزام، وقد ينخفض أعداد المصابين لو استمر المواطنون في ذلك وفي ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح.

- هل وضع كورونا في مصر تحت السيطرة؟
نستطيع القول إن وضع كورونا في مصر تحت السيطرة بنسبة كبيرة، وذلك بالمقارنة مع النمائج الخارجية، حتى أن أعداد الوفيات جيدة إلى الآن، وفيروس كورونا "مالوش كتالوج"، ولا نستطيع أن نحدد سبب انخفاض الإصابات والوفيات في مصر بالمقارنة مع أمريكا وأوروبا، هل لوجود فصيل ضعيف من كورونا؟ أو هل بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية من البداية؟، ومع ذلك فإن تشديد الدولة على الإجراءات الاحترازية وعلاج الحالات الشديدة في البداية وتوفير الأدوية ساهم في كل ذلك.

وإن علاج الحالة الشديدة من البداية يمنعها من الدخول في مضاعفات وبالتالي تقليل نسبة الوفيات، وبشأن الحالات الأخرى فإن 70 بالمائة منها بدون أعراض أو بأعراض بسيطة، ونسبة الحالات الخطرة ليست كبيرة.

- وماذا عن علاقة المضادات الحيوية بفيروس كورونا؟
الإفراج في تناول المضادات الحيوية دون داع ودون إشراف طبي يؤثر على المناعة، حيث يأتي عليها بالسلب، لذا يجب ألا تصرف تلك المضادات إلا تحت الإشراف الطبي، لأن في هذه الحالة سوف يكون الإنسان عرضة للإصابة بكورونا أو أي عدوى.

- يتم الحديث عن بروتوكولات الجديدة، ما هي وكيف يتم تحديثها؟
واللجنة العلمية لمكافحة كورونا هي المعنية بتحديث البروتوكولات، والدولة تقوم بتحديثها أولا بأول، وتدريب الأطباء ساهم بنسبة كبيرة جدًا في انخفاض نسبة الوفيات.

- ما آخر ما توصلت إليه مصر مع اللقاحات التي تعمل عليها؟
مصر الآن ليس لديها لقاح، ولكن هي جزء من التجارب السريرية التي تقوم بها الصين والمشاركة فيها الإمارات أيضا، والتي أعلنت عن أنها سوف تبدأ بالتطعيم به، وهناك لقاح مصري تابع للمركز القومي للبحوث.

- متى تحصل مصر على لقاح مصري لكورونا؟
المركز القومي للبحوث يعمل على اللقاح المصري، واللجنة العلمية لمكافحة كورونا تتفاوض مع الشركات لتوفير لقاح لكورونا، وسوف تحصل عليه، والدولة تعاقدت على لقاح مودرنا لتوفير 20 بالمائة من احتياجاتها، حيث ستقوم بتطعيم المنظومة الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وعندما تبدأ الشركات في الإنتاج فسوف يتم توفير التطعيم لباقي المواطنين، وهذا ما تفعله باقي الدول.

- وماذا بشأن وفاة 6 أشخاص من المشاركين في تجارب لقاح "فايزر"، ما تعليقكم على ذلك؟
المشاركون الست في تجارب فايزر والذين توفوا من الممكن أن تكون وفاتهم لأسباب عادية، وجزء منهم لم يأخذ اللقاح، حيث أخذوا محلول الملح "البلاسيبو"، وليس شرطا أن كل من يشارك في التجارب السريرية يأخذ اللقاح، لأن جزء من المشاركين يأخذون اللقاح والجزء الآخر يأخذ محلول ملح، ويتم المقارنة في تطورات حالتهم، ولكن في النهاية التقرير النهائي بشأن الواقعة لم يصدر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح فايزر كورونا فيروس كورونا المصل واللقاح أمجد الحداد

أخبار تهمك

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 7 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ ساعتين و 53 دقيقة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 6 ساعات

قناة الأهلي تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

في جود الأهلي.. تعرف على موعد مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

هبوط حاد مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

07:01 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر