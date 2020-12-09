"التمثيل التجاري" يعد زيارة لأهم المستوردين اليابانين

قال رئيس مكتب التمثيل التجاري بطوكيو، المستشار التجاري تامر كريم إن المكتب سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم زيارة لأهم الشركات اليابانية المستوردة للموالح والحاصلات الزراعية لمصر، للتعرف عن قرب على الإمكانيات التكنولوجية في عمليات التعبئة والتغليف والمزارع المصرية ورؤية المنتجات على الطبيعة.





جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم تحت عنوان "كيفية نفاذ الموالح المصرية إلى السوق اليابانية".





وأضاف أن الشركات اليابانية لديها رغبة في زيارة مصر للتعرف على زراعة المنتجات وكافة عمليات التعبئة إلا أن الحكومة اليابانية فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك تخوفا من عملية الإغلاق التي كبدت الاقتصاد العديد من الخسائر.





وأشار كريم إلى أنه تم إصدار قرار بضرورة عزل أي وافد أو مواطن سافر خارج البلاد لمدة 14 يوما، كما قامت أصدرت تعليمات داخلية بعدم السفر إلا للضرورة القصوى خاصة لمتخذي القرار، معربا عن أمله في تخفيف تلك الإجراءات خلال النصف الثاني من الشهر الجاري أو مطلع العام المقبل.





وذكر أن أعداد الشركات المستوردة اليابانية قليلة إلا أن حجم أعمالهم كبيرة، موضحا أن المكتب قد قام بعمل لائحة بأهم المستوردين الذين يسيطر 3 منهم على نحو 60% من حجم استيراد المنتجات الزراعية، وقام بإرسالها للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وكذلك لجهاز التمثيل التجاري، كما قام بإرسال كافة المعلومات الخاص بالمقابلات التي تمت الفترة الماضية مع المستوردين اليابانيين واشتراطاتهم.





وأكد كريم أن السوق الياباني واعد والمنتجات المصرية لديها فرص كبيرة.. مشيرا إلى أن المستهلك الياباني لديه طبيعة خاصة تعتمد على جودة المنتج ثم السعر المنافس بعكس المستهلك الصيني. وأوضح أن اليابان تضع الكثير من الاشتراطات، فيما يتعلق باستيراد المنتجات الطازجة من العديد من الدول ومنها مصر، ولكن في نفس الوقت هناك إمكانية لدخول تلك المنتجات ولكن مجمدة او مجففة، ضاربا مثلا بالفراولة المجمدة والمصنعة والتي تحتل البند الثاني بأهم الصادرات المصرية لليابان بعد المواد البترولية، حيث بلغت قيمة صادراتها العام الماضي 12 مليون دولار.





ودعا كريم المصدرين المصريين إلى المشاركة في معرض " فودكس للحاصلات الزراعية " المقام في الفترة من 9 الى 12 مارس المقبل والذي يعد أول معرض دولي متخصص ضخم بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول بعد جائحة كورونا والتي تسببت في وقف المعارض، لتعريف المستهلك والشركات المستوردة بالمنتجات المصرية.