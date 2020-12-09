قناة الأهلي تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

لم يحسم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حتى الآن موعد خوض مباراة السوبر القارى بين الأهلى بطل دورى الأبطال، ونهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية.

وطبقًا لقناة النادى الأهلى، فإن الكاف حدد يوم الجمعة المقبل موعدًا لإعلان توقيت ومكان مباراة السوبر الإفريقى بين المارد الأحمر ونهضة بركان المغربى.

وكان من المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقى بين الأهلى ونهضة بركان، 10 ديسمبر الجارى، قبل أن يتم تأجيل المباراة لتحديد موعد نهائى ومكان خوض اللقاء.