أوضح المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، جوردي فاري، اليوم الأربعاء، أنه يريد "استعادة البرسا" الذي يعرفه، وذلك خلال تقديم مشروعه الرئاسي من داخب مقره في برشلونة.



وأضاف المرشح الرئاسي في تصريحاته "مفهومنا مماثل تماماً لـ"الريمونتادا العظيمة"، لأننا نريد استعادة "البرسا" الذي طالما عرفناه. مشروعنا هو الرائد وسوف نشعر جميعاً بأهمية الأعضاء".



وسيكون شعار حملة فاري هو (البرسا دفعة جديدة) من أجل مشروع ينقسم إلى 9 أجزاء تسمى "دَفعات".



وقال فاري إن، بالغرم من الموقف الاقتصادي الصعب الذي يمر به النادي حالياً، "هذا النادي كان قادراً في كل الأوقات على تخطي أي مواقف صعبة، بما فيها إعدام رئيس مثل سونيول، أو وقاة لاعبين مثل بنيتيز أو مدربين مثل تيتو فيلانوفا".



كما كشف المرشح الرئاسي للنادي الكاتالوني عن اسماء نوابه الأربعة: جوسيب تريادو (النائب في الشؤون الاقتصادية)، وجوان سوليه (النائب الرياضي)، وسيسكو بويول (نائب الشؤون المؤسسية)، وكارلا تيكسيدو (النائب في الشؤون الاجتماعية).



كما أكد أيضاً أن "العلاقة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي و"البرسا" يجب أن تكون أبدية"، مشيراً إلى أنه يأمل في "إقناعه في اليوم التالي للفوز بالانتخابات في تمديد عقده".