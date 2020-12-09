هبة مجدي تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

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شاركت الفنانة هبة مجدي صورة من أحدث جلسات تصوير لها من مهرجان القاهرة السينمائي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "مجدي"، في الصورة بفستان متألق أثناء ظهورها على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبري وأحمد مجدي ونهال عنبر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.