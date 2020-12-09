هبة مجدي تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة هبة مجدي صورة من أحدث جلسات تصوير لها من مهرجان القاهرة السينمائي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مجدي"، في الصورة بفستان متألق أثناء ظهورها على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبري وأحمد مجدي ونهال عنبر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
هبة مجدي تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي
هبة مجدي تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي
هبة مجدي تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي
هبة مجدي تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هبة مجدي مهرجان القاهرة السينما الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 8 ساعات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ ساعة و 24 دقيقة

في جود الأهلي.. تعرف على موعد مونديال الأندية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 4 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قناة الأهلي تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 3 ساعات

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. ياسمين صبري تثير الجدل بحملها

متشابكين الأيدي.. ياسمين صبري مع أحمد أبو هسيمة عقب إثارتهم الجدل بسبب عربية

"بالعدسات حاجة تانية"..ياسمين صبري تبهر متابعيها بشكل مختلف

ياسمين صبري تغازل جمهورها بصورة جديدة من وسط البحر

برفقة قطتها.. ياسمين صبري تغازل جمهورها في أحدث ظهور

بعد شائعة حملها.. أحدث ظهور لياسمين صبري داخل طائرة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

09:29 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر