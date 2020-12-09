مبادرة "حياة كريمة": جاري العمل على تطوير 1000 قرية على مستوى 23 محافظة

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قال ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه يجري حاليًا العمل على تطوير 1000 قرية من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى 23 محافظة والتي تضم 18 مليون مصري.



وأضاف "جاد الكريم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن تطوير هذه القرى يضم البنية الأساسية من خدمات صرف صحي وكهرباء وتعليم.



وأشار إلى أن التطوير يشمل الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتوفير آلاف فرص العمل وإقامة مشروعات إنتاجية مدرة بالتدخل فضلًا عن تدخلات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المقدم لهذه القرى.



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قال خالد عبد الفتاح مدير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التضامن إنه تم الاقتراب من الانتهاء من مشروعات المبادرة في قرى المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن عددهم 143 قرية من إجمالي 1000 قرية وتجمع ريفي مستهدف العمل به في المبادة خلال خمس سنوات تنتهي بنهاية العام 2023-2024.



وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 232 قرية موزعة على 12 محافظة اغلبهم من محافظات الوجه القبلي، موضحًا أن تم رفع الموازنات التقديرية لمشروعات تطوير القرى في العام المقبل ضمن المبادرة.



وأشار إلى جائحة كورونا أثرت على بعض أعمال المبادرة المتعلقة بتجمع المواطنين في القوافل الطبية أو الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، ولكن الدولة تدخلت في هذه المساعدات، مؤكدًا أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية شريكة مع وزارة التضامن في المبادرة.