إيران عن السلاح المستخدم لاغتيال عالمها النووي: تابع لحلف الناتو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
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أعلن أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، أن السلاح المستخدم في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة يتبع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد اتهام طهران السابق لإسرائيل بالضلوع في اغتيال العالم النووي.

وقال رضائي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إن السلاح المستخدم في قتل فخري زادة، يتبع لحلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن محاولات اغتيال العالم النووي، استمرت لسنوات، على يد جهات لم يسمها.

وأضاف، إن المحاولات نجحت أخيرًا بعد استخدام تقنيات متطورة وكاتم صوت وأسلحة ذكية تابعة للناتو، موجهة بالأقمار الصناعية.

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