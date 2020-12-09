أحمد موسى: حوار السيسي مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية حقق صدى عالميا (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية، حقق صدى عالميا واسعا.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الرئيس السيسي أكد أن ملء سد النهضة بشكل أحادي يهدد حياة 100 مليون مصري»، مشيرا إلى أن الرئيس طالب بوقف نقل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، وأكد أن مصر لن تكون الطرف البادئ بالاعتداء.



وأوضح "موسى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عمل 55 ألف منظمة أهلية بمصر.

