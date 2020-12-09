أبو شقة: تصريحات السيسي بشأن منظمات المجتمع المدني جاءت في توقيتها المناسب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الإليزيه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن وجود أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر وتراقب حقوق الإنسان جاءت في توقيتها المناسب.

وأشار «أبو شقة» إلى أن رد الرئيس «السيسي» علىنظيره الفرنسي نابع من حرص الرئيس على حماية الدولة من التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي قد تستغل بعض هذه المنظمات لتحقيق مآرب سياسية وشخصية، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول حرصًا على المحافظة على حقوق الإنسان، والدليل على ذلك وجود هذا الكم من منظمات المجتمع المدني الكبير الذي لا يتواجد في دولة في العالم مثل مصر.

وأشار «أبو شقة» إلى أن منظمات المجتمع المدني الموجودة في مصر تعمل وفق قوانين لا يمكن الخروج عليها، وأن هناك رقابة صارمة من قبل هذه المنظمات لملف حقوق الإنسان، وأن مصر لا تخشى شيئًا، وأن الدعاوى المغرضة بأن هناك إهدارًا لحقوق الإنسان على أرضها مخالف للواقع، حيث إنه لا يتم التحقيق مع أي منظمة إلا في حالة الخروج على الأعراف والقوانين الدولية التي من شأنها حماية الوطن من التنظيمات المتطرفة والإرهابية.
واختتم «أبو شقة» قوله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد لديه استراتيجية واضحة في التعامل مع هذا الملف على أرض مصر لحماية الوطن.

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