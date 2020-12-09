طبيب سمنة: شفط الدهون لا يصلح لمرضى السمنة المفرطة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن من يزيد وزنه عن المعدل الطبيعي بـ 10 او 15 كيلو في حاجة إلى شفط بطون او شد بطن، وليس جراحات السمنة، غمام إذا كان الوزن اكبر من هذا الأمر، فليس أمامه إلى جراحات الوزن.



وتابع "صبري" خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن بعض السيدات تقوم بشد البطن وهي تعاني من سمنة مفرطة، وهذا الامر خطأ طبي كبير، مضيفًا أن شد البطن يحدث عند تمركز السمنة في منطقة البطن، يكون الوزن غير زائد بمعدل كبير.



وتابع ان هناك عمليات سمنة قديمة، ولا يجوز ان تعد الآن، ومن يقوم بها الآن سواء كان طبيب أو مريض سمنة، هدفه في المقام الاول توفير الأموال، مشيرًا غلى أن تعديل مثل هذه العمليات مكلف بصورة كبيرة جدًا، ويؤدي الى ترجيع بصفة مستمرة.

