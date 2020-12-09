استشاري: جراحات تحويل المسار تعالج مرض السكر بشكل جذري

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة لأول مرة يأخذ 20 أو 30 دقيقة، أما تحويل المسار فيأخذ في أقصى تقدر ساعة، اما عمليات إصلاح عمليات السمنة الخاطئة، فيأخذ ما يقرب من ساعتين لساعتين ونصف، ولذلك هناك ضرورة لاختيار المكان الآمن لإجراء العملية، لكي تعيش الحياة بشكل طبيعي. 

وتابع "صبري" خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عملية تحويل المسار من الأشياء الوحيدة التي تعالج مرض السكر بشكل جذري، ولكن تعالج مرضى السكر من النوع الثاني الذي يمثل 90% من مرضى السكر المنتشر في العالم.

وأضاف أن أجراء عملية تحويل المسار لعلاج السكر، لا تجرى فقط لمرضى السمنة المفرطة، مشددًا على ضرورة إجراء هذه العملية لعلاج السكر بشكل جزري.

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