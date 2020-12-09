ايهاب زكريا: للجامعة دور محوري في التحول الرقمي وريادة الأعمال

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قال المهندس النائب ايهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إنه عند الحديث عن التحول الرقمي يجب ان ندرك ان اي تحول يجب ان تدعمه طبقة ما، عادة ما يكون ذلك من خلال مكاسب اقتصادية وتقاومه طبقات اخرى، وارى ان شباب الجامعات هم قادة التحول الرقمي المنشود كما ان الجامعات تمثل البوتقة المثالية لإحتضان ريادة الأعمال والربط بين الشباب والبحث العلمي والشركات الداعمة، لذا يلزم ان تكون اكثر مرونة واحتواءا لان ريادة الأعمال تحقق نموًا إيجابيًا نحو الاقتصاد الكلي، اما عن تحديات التوظيف في العصر الرقمي، فإن أهم المهارات الشخصية للمواطن الرقمي هي المرونة في تطوير المهارات والمعرفة والتعلم الدائم في عصر رقمي سيحدث فيه انتهاء لوظائف ما.



وأضاف "زكريا"، خلال ندوة مع أصحاب ورواد الأعمال بجامعة الاسكندرية، مساء الأربعاء، ان التحول المنشود نحو اقتصاد رقمي يبدأ من تأهيل طلبة الجامعات معتمدا على تشكيل المواطن الرقمي القادر علي التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة ومدن ذكية، ولا يقتصر على التحول الرقمي في القطاع الحكومي ايضا، فإن القطاع الخاص هو شريك رئيسي في تجارب التحول الرقمي الناجحه دوليًا، لذا فإن تجاوبه مع المتغيرات عاملًا رئيسيًا نحو نجاح التجربة.





‎نظمت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الاسكندرية النقاش المائدة المستديرة مع أصحاب ورواد الأعمال بمحافظة الإسكندرية لمناقشة تأثير جائحة كورونا على سوق العمل والتغيرات التي حدثت في مجال التوظيف لخريجي الجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد عبد العظيم، القائم بأعمال عميد كلية التجارة، والأستاذة مها فخرى، المدير التنفيذى لمشروع مراكز التطوير المهنى بالجامعة الأمريكية ولفيف من رؤساء مجالس الشركات ورجال الصناعة والمجتمع المدني.