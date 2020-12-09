أوزيل يقترب من الدوري الأمريكي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يقترب نجم فريق آرسنال مسعود أوزيل، من الرحيل عن صفوف المدفعجية الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، كونه خارج حسابات المدرب ميكيل آرتيتا.

 

ووفقاً لصحيفة " DHA " التركية، فإن فريق دي سي يونايتد الأمريكي يقود سباق التعاقد مع أوزيل، صاحب الـ32 عاماً.

 

وتسعى عدة أندية التوقيع مع النجم الألماني الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، على رأسها فريق فنربخشة التركي، الذي يعد المفضل للتوقيع معه.

 

وكان المدرب ميكيل آرتيتا قد استبعد أوزيل من قائمة آرسنال المشاركة في البريميرليج والدوري الأوروبي، علماً أن عقده ينتهي في نهاية الموسم.

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 18 ساعة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ ساعة و 15 دقيقة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ نصف ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ ساعة

هبوط حاد مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 15 ساعة

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 5 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

07:01 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر