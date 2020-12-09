حياتي تدور في فلك الحرام





استاذة نيفين مشكلتى محرجة جدا انا عندى 24 سنة متجوزة كنت بمارس الجنس وانا من ثانوى من الخلف مع اخويا التوام وكنا بنام مع بعض ع سرير واحد لحد الكلية وكان يعاشرنى من ورا يوميا وادمنت معاشرته لى من ورا لحد اخويا سافر السعودية بعدين اتقدم لى شاب محترم

و اتجوزت وجوزى شاب مؤدب وطيب واكتر من طبيعى لكن مشكلتى انى هموت واتعاشر من الخلف ومهما جوزى عاشرنى مش قادرة اطلب من جوزى ليعرف اعمل ايه انا بتعذب





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي





للاسف مشكلتك بدات من جهل الاهل في امور التوعية الدينية والاخلاقية هذا بخلاف عدم حرص الاهل على فصل اقامة الاخوة بنفس البيت .. ليس لهذا الكلام قيمة اليوم .. من فضلك انتي مضطرة التوجه بشكل مبدئي لطبيب جراحة او نساء للكشف عن مشاكل عضوية اصابتكي بسبب نوع المعاشرة الذي ذكرتيه .. ثانيا ستتوجهي الى متخصص في التعديل السلوكي او طب النفس ليعيد التكوين النفسي الى طبيعته ويؤهلك لحياة طبيعية مرة اخرى .. الغريب اني لاحظت في رسالتك ان مشكلتك غياب اخوكي وليس انكي في مصيبة ونادمة.. هل احساسي صحيح ؟