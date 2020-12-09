الغباري: السياسية الخارجية لمصر أثناء حكم السيسي تقوم على المصالح المشتركة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا هي زيارة ناجحة على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة وأكد أن سياسة مصر الخارجية تقوم على المصالح المشتركة أو المصالح المتبادلة.

وأضاف "الغباري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن جميع لقاءات الرئيس السيسي مع الخارج تقوم على هاتين النقطتين، مستطردًا "سيكون لمصر مكانة كبرى في العالم والجميع يريد القيام بعمل علاقات معاك سواء كرهك أو حبك".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بهاتين النقطتين حرر الدولة المصرية من أي قيود أو مشاكل في المستقبل، موضحًا فرنسا هي لاعب فعال ومتناقض في الوقت نفسه فهو يدعم مشروع الشرق الأوسط الكبير ولكنه في الوقت نفسه لا يخفي مصالحه الخاصة في البحر المتوسط ويدرك أن من يتحكم في البحر المتوسط الآن هو الدولة المصرية.

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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد أهم وأنجح الزيارات الخارجية للرئيس.

وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الزيارة تكتسب أهميتها من التغيرات الدولية التي يشهدها العالم، وعلى رأسها اقتراب تولي إدارة أمريكية جديدة الحكم، مع ظهور لقاح كورونا».

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية «زيارة الرئيس السيسي لفرنسا حظيت باهتمام دولي كبير، كونها ناقشت عدة قضايا مهمة من بينها أمن البحر المتوسط، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والقضية الفلسطينية».

وحول حوار الرئيس السيسي مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية، قال عكاشة «الرئيس لم يذكر تركيا أو اسم أردوغان، كونه دائما يحاول تقديم أداء دبلوماسي رصين».

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