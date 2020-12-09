طالبة تعيش مأساة بالفشل الكلوي بالغردقة وتناشد وزيرة الصحة بزراعة الكلى (مستندات)

Advertisements

تعيش الطالبة، أ. ث. أ من الغردقة طالبه بكليه التربيه وتبلغ 20 عاما تعيش آلام مرض الفشل الكلوي المزمن بمفردها، والدتها متوفيه ووالدها موظف بسيط باحدي مديريات بمدينه الغردقة، وطبقا التقرير الطبي أنها أصيبت بفشل في الكليتين، منذ ولادتها اكتشفوا وجود عيب خلقي في احدي الكليتين، وفي شهر يناير الماضي شعرت بالتعب تم تخصيصها بالفشل الكلوي واستمرت منذ ذلك التاريخ تجري عمليه غسيل لمده ثلاث مرات يوميًا، ونصحها الأطباء ضروره زراعه كلي علي الوجه السرعه لسوء حالتها الصحيه.



تقول الفتاه زراعه الكلى تتطلب مبلغ في حدود 300 ألف جنيه وأن والدي لايمتلك حتي جزء بسيط من المبلغ وتطالب وزيره الصحه ومحافظ البحر الاحمر بالتدخل لإعادتها للحياه من جديد خاصه وان في مقتبل العمر

فتاه الغردقة تطالب وزيره الصحة.



وكشف آخر إحصاء صادر عن الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكُلى أن عدد مرضى " الغسيل الكلوي " في مصر يبلغ نحو 60 ألف مريض يحتاج كل واحد منهم إلى 13 جلسة شهريًا على أقل التقديرات بواقع 3 جلسات أسبوعية وغالبية المرضى دون سن الخمسين.



وبعد مراجعة سجلات المستشفيات والعيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي في أكثر من 11 جامعة خلال عامين تمت على "1018" مريضا، تبين أن 56.7% ممن يعانون مرض " الفشل الكلوي " المزمن بمتوسط معدل ترسيب يصل إلى 12.5 ملدقيقة1.73 م2، هم من الذكور.



كما أن متوسط أعمار المصابين كانت بين" 1 – 19 عاما، والعدد الكلى للمرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي بمصر هو 264 شخصا لكل مليون نسمة، حسب إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.