خبير: تنسيق يلوح في الأفق بين أوروبا ودول عربية لمواجهة الإرهاب

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قال منير أديب الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن هناك تطابقا في التحديات التي تجمع مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن مواجهة ظاهرة الإرهاب هي التحدي الأكبر للبلدين.



وأضاف أديب، في تصريحات لقناة "الغد"، أن هناك علاقات ثنائية تجمع بين مصر وفرنسا، موضحا أن هناك تشابها في الظروف والتحديات التي تجمع البلدين.



كما أكد الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن الواقع المتشابه بين مصر وفرنسا في مكافحة التطرف والجماعات المتطرفة، كان على مائدة أو طاولة المباحثات بين الرئيسين المصري والفرنسي في باريس.



وأشار أديب، إلى أن المجتمع الدولي، بدأ في اتخاذ قرارات حاسمة ضد المنظمات المتطرفة والإرهابية، مبينا أن فرنسا والنمسا عانى كثيرا من هذه المنظمات المتطرفة والجماعات الإرهابية، كما أنها ضربت القارة العجوز، مما أدي إلى التنسيق الكبير هذه الدول والدول الأوروبية للتعاون والتنسيق لمجابهة الجماعات المتطرفة.

