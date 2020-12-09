برلماني: جرائم الفساد عابرة للقارات.. ولابد من التكاتف الدولي لمواجهته (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، إن العالم يحتفل اليوم، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا اليوم تم اختياره من الأمم المتحدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفساد موجود في كل المجتمعات المتقدمة، والمتخلفة، والغنية، والفقيرة.

وأردف النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن كل الدول تهتم بمكافحة الفساد لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

واختتم النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن جرائم الفساد عابرة للقارات، ولا بد من التكاتف الدولي في مكافحة الفساد.

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