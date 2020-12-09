نجم السامبا مطلوب في الهلال السعودي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن الهلال السعودي أجرى عدد من الإتصالات مع البرازيلي هالك نجم شنجهاي الصيني من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة أبولا البرتغالية بأن هالك البالغ من العمر 34 عامًا يرغب تحديد مستقبله في أقرب وقت، حيثُ لا يزال يفاضل بين عرضين من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وأن المفاوضات مازالت مستمرة مع كليهما منذ الشهر الماضي.

وألمحت الصحيفة البرتغالية أن هالك انتقل في 2016 إلى شنجهاي الصيني وغادر في الآونة الأخيرة برفقة البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني للفريق على إثر مشادة كلامية حدثت بينهما عقب تبديله أثناء مباراة فريقه أمام يوكوهاما مارينوس.

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