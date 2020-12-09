الإفتاء تعلق على واقعة إلقاء شخص أمواله من البلكونة: يحتاج لتوجيه عقلي ونفسي (فيديو)

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علق خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على قيام أحد الأشخاص بإلقاء الأموال من شرفة منزله على أنها زكاة عن أمواله بأوسيم.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل إنسان مسئول عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه.



وأوضح خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدين الإسلامي علمنا الرشد ويجب توجيه المال لمن هو محتاج حتى يخرج من حالة الاحتياج إلى حالة الاكتفاء، وحتى الغني.



وأردف: "نربأ بالناس ألا يسلكوا هذا السلوك لأن الإسلام علمنا الترشيد، واختيار صاحب الحاجة، مؤكدًا أن صاحب الواقعة محتاج لتوجيه عقلي ونفسي.



واختتم خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما فعله الشخص الذي ألقى الأموال من البلكونة لا يعد صدقة ولا زكاة كونه يخل بالمقاصد الشرعية وأخلاق الصدقة والزكاة.

