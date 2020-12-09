الإفتاء تعلق على واقعة إلقاء شخص أمواله من البلكونة: يحتاج لتوجيه عقلي ونفسي (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
علق خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على قيام أحد الأشخاص بإلقاء الأموال من شرفة منزله على أنها زكاة عن أمواله بأوسيم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل إنسان مسئول عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه.

وأوضح خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدين الإسلامي علمنا الرشد ويجب توجيه المال لمن هو محتاج حتى يخرج من حالة الاحتياج إلى حالة الاكتفاء، وحتى الغني.

وأردف: "نربأ بالناس ألا يسلكوا هذا السلوك لأن الإسلام علمنا الترشيد، واختيار صاحب الحاجة، مؤكدًا أن صاحب الواقعة محتاج لتوجيه عقلي ونفسي.

واختتم خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما فعله الشخص الذي ألقى الأموال من البلكونة لا يعد صدقة ولا زكاة كونه يخل بالمقاصد الشرعية وأخلاق الصدقة والزكاة.

أخبار تهمك

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ أقل من ساعة

هبوط حاد مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعة

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 6 ساعات

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

07:01 م

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر