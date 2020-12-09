سمير فرج: السيسي حقق حلم القوات المسلحة في تنويع مصادر السلاح (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ولقائه مع رئيس الشركة المصنعة للطائرة الرافال، تمثل أهمية كبيرة، لأنها تضمن توفير قطع الغيار لهذه الأسلحة في المستقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاء قد يتطرق إلى المشاركة في التصنيع لهذه الأسلحة.

وأوضح اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي أن كل الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة لمصر مهددة، ولذا الرئيس السيسي اتخذ بقرار بدعم القوات المسلحة منذ انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأكد على أن الرئيس السيسي قرر تنويع مصادر السلاح وهو ما كانت تحلم به القوات المسلحة طوال 30 عاما.

وأردف، أن أردوغان يتصرف بمنتهى «البجاحة»، حيث أعرب عن عدم اهتمامه بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على تركيا والتي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

واختتم: أن هناك 45 ألف لاجئ أثيوبي في السودان، متوقعا استمرار الصراع المسلح في إقليم تيجراي بسبب الطبيعة الصحراوية لأثيوبيا وكذلك قوة إقليم التيجراي والذي كان مسيطرًا على حكم البلاد لمدة 30 عاما قبل وصول رئيس الوزراء الأثيوبي الحالي آبي أحمد إلى سدة الحكم.

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