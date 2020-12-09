وزير الخارجية: نتعامل بإيجابية لإزالة التوتر بين الرباعية العربية وقطر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ثمن سامح شكري، وزير الخارجية، الجهود التي تبذلها الكويت لتحقيق المصالحة الخليجية، مؤكدًا أن هذه الجهود تصب في المصلحة العربية المشتركة.

وأكد "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "تين"، أن مصر تتعامل بإيجابية لإزالة التوتر بين الرباعية العربية وقطر.

وشدد وزير الخارجية، على أنه لا بد من اتفاق شامل يلزم قطر بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر على دراية كاملة بما يحدث من محاولة للتصالح بين الرباعي العربي وقطر، مشيرًا إلى أن القاهرة تتابع الجهود المشكورة التي تقوم بها دولة الكويت في محاولة منها لرأب الصدع.

وتابع "شكري"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد عبر الاقمار الاصطناعية، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن مصر تأمل دائمًا في رأب الصدع بين الدول العربية الشقيقة وتعزيز التعاون، وإبرام اتفاق واضح في الالتزامات القائمة بين كافة الاطراف، بما يعزز من التعاون بين دول الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول. 

وأضاف وزير الخارجية: " سوف نرى ما نصل إليه من أتفاق في هذا الشأن، وأي تطور في هذا الشأن سيكون تطور مهم، ونثمن دور الكويت مرة اخرة في هذا الشان".

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