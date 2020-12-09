وزيرة الثقافة تنعى وفاة الكاتب نبيل فاروق

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الدكتورة إيناس عبد الدابم وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق والذي رحل عن عالمنا اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقالت "عبد الدايم:، " الراحل يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التى تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتى ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته".

وكتبت ابنتة الكاتب الروائي قائله: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

وتابعت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله ان يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم"

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