حقيقة وفاة 6 أشخاص خلال تجارب لقاح فايزر ضد كورونا(فيديو)

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أكد الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، وعضو مجلس النواب، إن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لا تتهاون على الإطلاق مع درجة أمان اللقاحات.



وقال شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هيئة الدواء الأمريكية لم تكن لتسمح بلقاح فايزر، إلا بوجود درجة أمان عالية، بدليل بدء حملة التطعيم باللقاح في بريطانيا»، معلقا «لا مجال للتشويش على لقاح فايزر».



وحول وفاة 6 أشخاص خلال تجارب لقاح فايزر قال «لا يوجد جزم بحدوث الوفيات نتيجة اللقاح، قد يكون هناك سبب آخر للوفاة، كون تجربة اللقاح أجريت على عشرات الآلاف معظمهم من كبار السن».



وأكد أن أهم شرطين للحصول على لقاح آمن لكورونا «الآمان والفاعلية»، فضلا عن أهمية أن يكون سعره ملائم، وتخزينه أمر سهل.

